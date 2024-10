»Du skal bare være blød udenpå og hård indeni.«

Sådan responderede en erfaren praktiserende læge til spørgsmålet om, hvordan man kan være både empatisk og tilstedeværende for sine patienter, uden selv at blive fuldstændig emotionelt drænet.

Det kan være fantastisk givende og samtidig ekstremt udmattende at have fuldtids patientkontakt i almen praksis, med gennemsnitlig 50 konsultationer på en dag. Antallet af praktiserende læger med moderat til svær udbrændthed har været støt stigende de sidste 20 år.

Alle, der arbejder med mennesker, ved, hvor krævende det kan være at kommunikere, vise omsorg og samtidig være lyttende, empatisk og forsøge at hjælpe patienter bedst muligt med deres sundhed og sygdom.

Det er utroligt givende og opløftende at have patientkontakt og blive lukket ind i en fremmeds mest intime rum af følelser og tanker, og det kan være både inspirerende og livsbekræftende at lære andre menneskers historie at kende. Ligesom det er utroligt givende at hjælpe et andet menneske med at få det bedre. Men det kræver også meget energi og emotionelt overskud at være så meget til stede for et andet menneske.

En Alle-mod-1 udfordring

Hvis du ikke har patientkontakt, så tillad mig at forsøge at forklare det: Forestil dig en almindelig bybus en regnvåd november-eftermiddag i myldretid. Gulvet er vådt, vinduesviskerne forsøger at følge med, og bussen er helt fyldt med lysende mobiltelefoner og deres trætte mennesker.

Du kender ikke en eneste af dine medpassagerer. Ved hjælp af et nedslidt Kraks Kort fra 2015 og en masse bus-og tog køreplans pamfletter, skal du nu guide alle dine medpassagerer godt på vej rundt i hele landet til hver deres destination. En efter en.

Samtidig med, at du planlægger og guider hver enkelt medpassager, fortæller de dig skiftevis henholdsvis om deres største glæder og værste sorger i deres liv, og du skal lytte intenst, imens du planlægger deres rute.

Mon ikke alle kan genkende, at man bliver mere reaktiv i kommunikationen, hvis man er presset

Ved hvert busstop skal du gå videre til den næste passager. Som en lille bibeskæftigelse skal du dokumentere samtalen i dine noter. Det kunne lyde som en Alle-mod-1 udfordring, men det beskriver meget godt, hvordan en travl hverdag i klinikken kan se ud.

Mange patienter ønsker sig en lyttende og empatisk læge, men det kan vi ikke være hele dagen. Selvom vi gerne ville. Vi bliver relationstrætte og udbrændte til sidst.

Reaktiv i kommunikationen

Nogle læger kan modstå presset og har en passende rustning, som de kan lægge i klinikken, inden de tager hjem. Under min introstilling i almen medicin havde jeg fornøjelsen af at følge en praktiserende speciallæge en dag, og jeg fik noget af et chok.

Den meget erfarne kollega talte mest om sig selv og sine ferieplaner i konsultationen med patienten, nogle gange var lægen decideret nedladende og affejende i sin kommunikation. Men lægen havde det luksus!

Jeg var lige dele oprørt og forundret. Her var en læge, der havde formået at få en professionel relation uden at ændre på sig selv eller please patienterne. Oplevelsen tjener som pejlemærke for, hvordan jeg ikke skal være, samtidig med at det minder mig om ikke at være alt for blødsøden.

En anden kommunikations-korrigerende faktor er klager. Efter min første klage, var jeg ekstra opmærksom på kommunikationen i konsultationsrummet, og jeg havde altid antennerne ude efter utilfredsheder og potentielle klagepunkter.

Vi ved, at patienter primært klager over kommunikation og opførsel, og mon ikke alle kan genkende, at man bliver mere reaktiv i kommunikationen, hvis man er presset. Altså, hvis din læge kigger frustreret ind i computerskærmen og ikke er den mest lyttende læge, kan det være en forsvarsmekanisme, hvor de forsøger at passe på sig selv.

Jeg håber inderligt, at en kommende sundhedsreform også vil forsøge at håndtere dette stigende problem, så vi kan knække udbrændtheds-kurven til næste arbejdsmiljø-tilfredshedsundersøgelse.