Sundhedsministeren er klar med et ændringsforslag, der skal garantere, at politiet ikke kan få adgang til oplysninger fra Nationalt Genom Center i andet end sager om terror.

Ellen Trane Nørby: Politiet skal kun have adgang til genom-data i terrorsager

Politiet skal ikke kunne få adgang til DNA-oplysninger fra Nationalt Genom Center i andet end terrorsager. Færdigt arbejde.

Det slår sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fast i et ændringsforslag til lovforslaget om Nationalt Genom Center, som for tiden er på vej gennem Folketinget.

Ændringsforslaget kommer i kølvandet på en debat om politiets adgang til oplysninger fra genomcentret.

Tidligere på året kom det således frem, at politiet i »ekstreme situationer, eksempelvis hvis Danmark er udsat for et terrorangreb« i visse tilfælde ville kunne få adgang til oplysninger fra genomcentret ved hjælp af en dommerkendelse.

Det har imidlertid ikke stået klart præcis, hvor grænsen vil gå for, hvor ekstrem en situation, der skal være tale om, før politiet vil kunne få adgang. Usikkerheden har givet anledning til drøftelser blandt de partier, der står bag oprettelsen af genomcentret, om at lukke eller indsnævre den kattelem, der vil give politiet adgang til oplysninger fra genomcentret i ekstreme tilfælde, og ændringsforslaget må antages at være en udløber af de drøftelser.

»Med henblik på at udelukke enhver tvivl om, hvilket resultat domstolene konkret vil kunne nå frem til, findes det hensigtsmæssigt […] at fastsætte, hvornår oplysninger, som opbevares i Nationalt Genom Center, kan kræves udleveret til politiet,« skriver Sundheds- og Ældreministeriet i bemærkningerne til ændringsforslaget.

»Det foreslås derfor, at oplysninger, som opbevares i Nationalt Genom Center, ikke kan udleveres til politiet efter retsplejelovens regler om edition, medmindre der er tale om efterforskning af en overtrædelse af straffelovens § 114 eller § 114 a om terrorisme og terrorlignende handlinger,« fortsætter bemærkningerne fra ministeriet.

Ændringsforslaget kommer efter et længere forløb, hvor sundhedsministeren først oplyste, at politiet slet ikke ville kunne få adgang til oplysninger fra Nationalt Genom Center, hvilket hun senere måtte korrigere, da det viste sig, at en bestemmelse i Retsplejeloven alligevel ville kunne give politiet adgang i helt særlige tilfælde.

Lovforslaget skal efter planen træde i kraft 1. juli.