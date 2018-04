Der har været heftig debat om patienternes rettigheder og rammerne for samtykke, når Nationalt Genom Center kommer til verden. Nu har regeringen fremlagt et udkast til en samtykkeerklæring.

»Jeg er informeret om, at data fra sekventeringen opbevares i Nationalt Genom Center.«

Sådan lyder et af en række punkter, som patienter fremover vil skulle give samtykke til, hvis patienter fremover skal genomsekventeres.

Det fremgår af et udkast til en samtykkeerklæring, som Sundheds- og Ældreministeriet har sendt til Folketinget.

Se erklæringen her.

Kan frabede sig bred anvendelse

Regeringen har delt erklæringen med Folketinget efter længere tids debat om rammerne for samtykke og brugen af oplysninger i genomcentrets besiddelse.

Erklæringen oplyser patienterne om, at man »altid« kan frabede sig, at ens genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center bliver anvendt til andet end ens egen behandling og »formål umiddelbart knyttet hertil«, og at det »altid er muligt at ændre mening«.

Af erklæringen, der endnu kun findes i udkast, fremgår det desuden, at borgere, der skal genomsekventeres skal vedstå, at de er »informeret om, at der ved genomsekventering er en risiko for fund af genfejl, som giver risiko for andre sygdomme, end den undersøgelsen er udført for at belyse.«

Begrænset mulighed for at afvise viden om tilfældige fund

Hvordan et sådan fund i givet fald skal håndteres, har man dog selv mulighed for at bestemme. Formularudkastet, som Folketinget har modtaget, indeholder således tre valgmuligheder.

For det første kan man vælge, at man vil modtage oplysninger om alle fund af sundhedsmæssig betydning.

For det andet kan man vælge den lidt mere restriktive mulighed, at man blot vil have oplysninger om fund af sundhedsmæssig betydning, der kan behandles eller forebygges.

Den tredje og mest restriktive mulighed er, at man kan vælge, at man »som hovedregel« slet ikke vil oplyses om tilfældige fund.

Selv hvis man vælger denne mulighed, skriver man dog under på, at man accepterer, at der i »meget sjældne tilfælde« kan være fund af en sådan sundhedsmæssig værdi for en selv eller ens familie, at ens læge vil være »forpligtet til at informere« om fundet.