Cheflæge på Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital, Jesper Juul Larsen, har været frustreret. Det var tydeligt i februar, da frustrationen førte til hård kritik af både kommuner og almen praksis i Dagens Medicin. Her udtalte han blandt andet, at ti til 15 procent af akutmodtagelsens patienter var blevet henvist til afdelingen på grund af »manglende ressourcer eller sundhedsfaglige kompetencer i det kommunale«. Og det var et problem for den i forvejen pressede afdeling. »Der mangler kapacitet og kompetencer i det kommunale,...