I dag mødes læger, regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed for i fællesskab at kortlægge problemstillingen med vagtlægerne og at finde en løsning.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Læger, regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed mødes i dag for at tale om vagtlægesituationen. Efter årsskiftet har omkring 100 vagtlæger valgt at kvitte bijobbet som vagtlæger, skriver Jyllands-Posten. Det er sket efter, at der fra 1. januar er blevet pålagt vagtlægerne et gebyr på ca. 4000 kr. til Styrelsen for Patientssikkerhed for […]