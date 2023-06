Mange danskere med lungesygdom var berettiget ekstra bekymrede under COVID-19-pandemien. Derfor har det fra sundhedsvæsenets side også været et bekymringspunkt, om for eksempel personer med lungekræft blev diagnosticeret i tide, behandlet efter alle kunstens regler, og om de klarede sig lige så godt under de mange nedlukninger som før pandemien. Et nyt betryggende dansk studie fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) kan dog vise, at for patienter med lungekræft var der absolut ingen forskel i deres sandsynlighed for at blive diagnosticeret...