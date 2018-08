Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det er interessant at se, hvordan ‘det nære sundhedsvæsen’ bliver kodeordet for, hvad der skal redde sundhedsvæsenet fra kroniske problemer som overbelægning, manglende kapacitet og stresset personale. Man kan fornemme trylleordets magiske virkning. Men der er grund til virkelig at tænke sig om. Jeg vil her komme med en kasuistisk historie fra min bekendtskabskreds. Ja, […]