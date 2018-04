Manglen på praktiserende læger er en realitet, og den forårsager stor skade. Så vi må holde op med at råbe ‘ulven kommer’.

Ulven kommer. Det råb har vi hørt mange gange, når det drejer sig om mangel på praktiserende læger. Første gang var for 15 år siden på Samsø og lige efter i Mou i Nordjylland, hvor det ikke lykkedes at rekruttere nye læger til bemeldte områder. Problemet blev delvist løst af, at befolkningen også fraflyttede områderne, […]