Vi har i årevis frygtet, at vi skulle få amerikanske tilstande herhjemme, når det handlede om sammenblandingen af patientbehandling, journalførelse og truende sagsanlæg.

Den frygt har vi ikke mere – vi har fået indført amerikanske tilstande.

Patientjournalen har gennem de senere år stille og roligt forvandlet sig fra at være et arbejdsredskab, der kunne deles af sundhedsvæsenets professionelle, til at blive et juridisk dokument, der først og fremmest skal beskytte de sundhedsprofessionelle mod klager og irettesættelser.

Parolen er, at hvis det ikke står i journalen, er det ikke sket – lige meget om det strider mod al sund fornuft. Hvis du ikke har fået informeret samtykke fra en patient, før du for eksempel lokalbedøver og fjerner en gevækst på hovedet, er det rent juridisk sket uden patientens vidende og samtykke – hvis du ikke har skrevet dette i journalen.

Hvis det er børn, skal forældre give samtykke, og det skal journalføres, for ellers kunne man jo forestille sig ørelægerne prikteste mindreårige i nattens mulm og mørke.

Så derfor står der i epikriserne – jeg citerer: »ny kontrol og priktest i januar. Forældrene er informeret og indforstået med planen«.

Og det er jo fint, at de er det – at patienten så er en 48-årig kvinde, kunne jo give en mistanke om at det var en frase, der var smuttet ind i journalen. Ørelægen tog det humoristisk, da jeg spurgte, skal det siges.

Samme dag kunne jeg i en anden epikrise angående en 33-årig kvinde med muslimsk baggrund indlagt for synkope læse, at hun ikke havde taget Viagra de sidste 48 timer.

Når det står i journalen, må man jo tro på, de har spurgt hende – jeg tror nu ikke, jeg konfronterer hende med udsagnet, næste gang jeg ser hende.

Man kan vælge at grine ad det – det tror jeg ikke, den yngre læge i Svendborg, der afventer Højesterets kendelse, gør. Hun er fanget af denne bizarre udvikling, hvor man må råde sine kolleger til at fylde journalerne med tiltagende mængder af nonsens for ikke at ende på anklagebænken.

For det er jo det reelle dilemma. At opfordre til civil ulydighed i forhold til lovgivning om journalføring kan blive rigtig dyrt for den enkelte læge. Det her bliver taget helt bogstaveligt, når vi akkrediteres eller får besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, for de skal selvfølgelig følge love og bekendtgørelser.

Så det må være lovene og bekendtgørelserne, vi skal revidere, så vi ikke ender med journaler, der primært er domineret af fraser og ligegyldigheder.

Det har allerede i stor udstrækning ødelagt journalernes kvalitet som sundhedsfagligt arbejdsredskab, og det er faktisk en stor trussel mod patientsikkerheden – meget større end manglende journaliseringer af selvfølgeligheder.