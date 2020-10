Osteoporose: Den skjulte folkesygdom

Osteoporose er for mange stadig en sygdom, der kun rammer ældre, men næsten ubemærket har sygdommen vokset sig til at blive én af de største folkesygdomme i Danmark. Sundhedsstyrelsen formoder, at op mod en halv mio. danskere lider af knogleskørhed uden at vide det. Alligevel er der endnu ikke en national handleplan for opsporing, forebyggelse og behandling.