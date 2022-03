Delirium: Vi kan godt gøre det bedre

På trods af at delirium ses hyppigt på alle afdelinger på alle hospitaler, så håndteres delirium ofte utilstrækkeligt. Både fagprofessionelt og organisatorisk mangler der viden om og forståelse for tilstanden. I Dansk Delirium Netværk arbejder vi for, at delirium skal håndteres bedre end i dag, og hvis du vil være med, er du velkommen.