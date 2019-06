De første sundhedsordførere udpeget

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er nu navn på de to første sundhedsordførere i den nye regeringsperiode. Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har nemlig fordelt ordførerposterne, og det er blevet to nordjyske mænd over 50, der tager sundhedsposterne. Peder Hvelplund, 51, er igen Enhedslistens sundhedsordfører, efter at han i første omgang fik posten, fordi han var stedfortræder for Stine […]