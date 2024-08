Laws Jespersens lægeklinik i Thisted er åbnet under nyt navn. Nu hedder den ‘Lægerne Jespersen og Vinther’ og drives af Laws Jespersens datter, Lina Hundebøll Jespersen og hendes veninde tilbage fra gymnasietiden, Lotte Vinther Kiefer. Det er et generationsskifte, der har været undervejs i 14 år. Det skriver Nordjyske. Lina Hundebøll Jespersen ville gerne overtage sin fars praksis, men der var et problem. »Jeg vidste godt, at jeg ikke ønskede at sidde i en soloklinik. Jeg ville have et kompagniskab,«...