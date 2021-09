Dapagliflozin-studier imponerer igen

Nye data fra DAPA-CKD- og DAPA-HF-studierne viser, at dapagliflozin reducerer risikoen for udvikling af type 2-diabetes med 33 pct.

Sidste år ved den store kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD) imponerede DAPA-CKD-studiet ved at vise, at blandt patienter med kronisk nyresygdom reducerede SGLT2-hæmmeren dapagliflozin risikoen for et kombineret hjerte- og nyreendepunkt med mere end 50 pct.

Dapagliflozin reducerede blandt andet betydeligt risikoen for dødsfald relateret til hjertet eller nyrerne.

Nu viser et nyt udtræk af data fra både DAPA-CKD- og DAPA-HF-studierne, at dapagliflozin også reducerer risikoen for udvikling af diabetes med en tredjedel.

En af forskerne bag det nye studie er den danske forskningsleder og overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen Peter Rossing.

»Det her er nyt udtræk af data på undergrupper af forsøgsdeltagere, blandt andet personer uden en diagnose med type 2-diabetes ved starten af studiet. Personer med hjertesvigt og nyresygdom har øget risiko for at udvikle diabetes, og hvis man kan nedsætte den risiko med dapagliflozin, er det rigtig godt. Det kan blive en vigtig indikation i fremtiden,« siger Peter Rossing.

Peter Rossing præsenterer ikke selv resultaterne bag studiet, men han er med i styregruppen bag forskningen, ligesom en del af patienterne i forsøget kommer fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Virker på alle patienter

I studiet gik forskerne dybere ned i analysen af 4.003 personer uden diabetes ved baseline i DAPA-CKD og DAPA-HF.

Personer i behandling med dapagliflozin oplevede i studierne 33 pct. lavere risiko for at udvikle diabetes sammenlignet med placebo, og effekten blev primært drevet af reduceret forekomst af diabetes blandt personer, som ved forsøgets begyndelse fik stillet en diagnose med prædiabetes.

Selvom hovedformålet med de to studier var at se på effekten af dapagliflozin på risikoen for sygdomsforværring og dødsfald i relation til nyresygdom og hjertekarsygdom, kommer det med sine helt egne positive effekter på helbredet at undgå oveni at få stillet en diagnose med type 2-diabetes.

Forskerne bag studiet noterer sig også, at i modsætning til andre kliniske forsøg med behandlinger til at forebygge udvikling af type 2-diabetes er de nye resultater ikke hængt op på langtidsblodsukkeret, som ikke var forskelligt mellem interventionsgruppen og placebogruppen.

Fundamental effekt

Det indikerer, at effekten af dapagliflozin på risikoen for udvikling af type 2-diabetes ikke kan tilskrives ”glykæmisk maskering”, men i stedet har at gøre med en mere fundamental effekt på patogenesen ved type 2-diabetes. Den effekt kan måske komme oveni effekter af vægttab og livsstilsændringer.

Effekten fandt forskerne på tværs af en lang række undergrupper af forsøgsdeltager, blandt andet hos patienter med eller uden tidligere hjertesvigt, patienter uden tidligere hjertekartilfælde og patienter med forskellige stadier og art af kronisk nyresygdom.

»Det her studie viser, at dapagliflozin virker beskyttende mod hjertesvigt, nyresygdom og nu også udvikling af type 2-diabetes hos en bred vifte af patienter. Effekten af dapagliflozin er heller ikke afhængig af langtidsblodsukkeret, graden af nyresygdom, eller om man har haft hjertekarsygdom eller været indlagt for hjertesvigt eller ej. Samtidig virker behandlingen sikker til alle grupper af patienter, og det er meget lovende for, hvordan indikationen af behandlingen kan udbredes i fremtiden. Det er store resultater, som fremadrettet kommer til at ændre praksis på området,« siger Peter Rossing.