Dapagliflozin reducerer risiko for sygdomsprogression og tidlig død hos nyrepatienter

Et stort internationalt studie viser, at diabetesmidlet dapagliflozin ikke bare kan sænke risikoen for sygdomsprogression og tidlig død hos diabetespatienter med kronisk nyresygdom. Nyrepatienter uden diabetes har også gavn af behandlingen. Resultatet er så banebrydende, at det allerede nu kan føre til nye guidelines.