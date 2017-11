Danskerne betaler for meget for medicin

Konkurrencen på markedet for kopimedicin halter så meget, at for mange penge ender i medicinalselskabernes lommer. Sådan lyder advarslen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af et nyt studie fra to forskere fra Københavns Universitet, der konkluderer, at konkurrencen halter.

»Der er så meget, der blinker rødt i forskernes analyse, at det er noget, man fra politisk side burde undersøge nærmere,« siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Jyllands.Posten.

Ifølge forskerne er det et særligt auktionssystem, som er hovedforklaringen på den manglende konkurrence. Forskerne har dokumenteret, at der siden 1998 har været hele 3.000 eksempler på, at prisen på kopimedicin er steget mere end 50 pct. inden for en periode på bare 14 dage.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Brix kræver, at sundhedsministeren ser konkurrencen efter i sømmene, skriver Jyllands-Posten. Men ministeren har ikke ønsket at kommetere sagen over for avisen.