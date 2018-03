Danske psykiatere har fået ny formand

Den nye formand for Dansk Psykiatrisk Selskab er overlæge Gitte Ahle fra Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har været næstformand i bestyrelsen siden 2017, hvor hun nu afløser Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge ved Psykiatrisk Center København, som stopper efter tre år som formand for selskabet.

Det skriver Dansk Psykiatrisk Selskab i en pressemeddelelse.

Gitte Ahle mener, at psykiatrien økonomisk set halter efter, og at området har brug for et massivt løft.

»Alt for mange får ikke den behandling, de har brug for og krav på. Det har konsekvenser – både for patienterne, for de pårørende, for medarbejderne og for samfundet generelt. Vi kan ikke være det bekendt,« siger hun i pressemeddelelsen.

Gitte Ahle har tidligere arbejdet som overlæge på Akutafdelingen på Psykiatrisk Center København og derefter som ledende overlæge på Akutafdelingen på Psykiatrisk Center Glostrup. Siden efteråret 2016 har hun været overlæge i retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.