Problemer med at rekruttere danske læger på Sygehus Sønderjylland har resulteret i, at dansk personale i flere tilfælde har måttet oversætte for de udenlandske kollegaer. Sygehusledelsen vil sætte ind med supplerende sprogundervisning.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Længere tids problemer med at rekruttere danske speciallæger på Sygehus Sønderjylland betyder, at ansatte skal bruge tid på at oversætte – både skriftligt og mundtligt – for udenlandske kollegaer. Problematikken, der nu har fået Socialdemokratiet til at kalde sundhedsministeren i samråd, er blevet afdækket i JydskeVestkysten, hvor både nuværende og tidligere sygehusansatte har kritiseret, at flere udenlandske […]