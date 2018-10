Sygehus Sønderjylland får ny professor i akutmedicin

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forskning i behandlingen af patienter, der er på vej mod indlæggelse, bliver en hovedopgave for Søren Mikkelsen, der er udnævnt til professor i akutmedicin ved Sygehus Sønderjylland og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Dette skal ske ved at få etableret et forskningssamarbejde med alle ambulancetjenesterne i Region Syddanmark, de seks regionale akutlægebilsorganisationer samt alle regionens […]