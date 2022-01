Nu skal almen praksis styrke arbejdet med borgere på bosteder og med psykisk sygdom

Ved årsskiftet trådte den nye overenskomst for almen praksis i kraft, og med den følger særlige ydelser for borgere på bosteder med nedsat funktionsevne og borgere med psykisk sygdom. »Umiddelbart tror jeg, at det bliver nemmest at implementere i de større lægehuse,« lyder det fra ulighedsordfører i Dansk Selskab for Almen Medicin.