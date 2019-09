Dansk professor glæder sig særligt til tre oplæg på ECTRIMS

Professor Per Soelberg Sørensen skal se resultatet af kliniske forsøg, han selv startede for 10 år siden.

Professor Per Soelberg Sørensen fra Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, og Københavns Universitet er en af dansk skleroseforsknings ‘grand old men’. For ti år siden lavede han det første fase 2-forsøg med det danskudviklede sklerosemiddel Ofatumumab, og nu glæder han sig til at se, hvordan midlet har klaret sig i fase 3. De […]