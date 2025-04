Den danske spillefilm Det andet offer følger den dygtige kirurg Alexandra, der under en hektisk hospitalsvagt på neurologisk afdeling træffer en beslutning, som får fatale følger. I filmen må Alexandra drage konsekvenserne af sine beslutninger og konfrontere sin egen magtesløshed. Filmen skal invitere til at reflektere over det fejlbarlige i os alle. Filmen er instrueret og skrevet af Zinnini Elkington. Det er hendes debutfilm. Det skriver Meta Film og SF Studios i en pressemeddelelse. »En stor del af min nærmeste...