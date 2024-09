Sjællands Universitetshospital i Roskilde åbner Danmarks første CHIP-klinik, hvor de i en fem-årig periode vil undersøge betydningen af blandt andet genmutationen CHIP-JAK2 på en kohorte af regionens borgere. Målet er at kunne forebygge blodpropper hos folk med disse genfejl, inden de opstår, hvilket er praktisk talt umuligt i dag.

»Klinikken er vigtig, fordi den udvider vores mulighed for at bedømme risikoen for at få blodpropper i hjerne og hjerte som følge af disse genmutationer,« siger Sif Gudbrandsdottir, der er cheflæge på hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Hvad er CHIP?

CHIP står for Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential, og er en samlet betegnelse for erhvervede aldersbetingede ændringer i vores gener. Borgere med CHIP-JAK2 har en øget risiko for udvikling af blodkræft og hjertekarsygdom.

Hidtil har mennesker med disse genfejl tidligst været behandlet, når man lægefagligt kunne konstatere myeloproliferative neoplasie (MNP), som er en blodkræft, der giver forhøjet risiko for blodpropper. Det skal klinikkens forskning forhåbentligt ændre på.

Den nye klinik skal nemlig bygge videre på tidligere forskning fra Sjællands Universitetshospital. Et studie, der er foretaget på selvsamme hospital, viste, at hver tiende i en stikprøve på 550 patienter med blodpropper i hjerne og hjerte, også havde den såkaldte JAK2-genmutation, mens der kun er tre pct. af befolkningen, der har JAK2-genmutationen. Problemet er, at patienter med genfejl, der relaterer sig til CHIP, oftest er asymptomatiske, men samtidig har øget risiko for at udvikle MNP.

Derfor skal klinikken over de næste fem år køre et forsøg, hvor 600 af regionens borgere med JAK2-genmutationen bliver monitoreret, og udviklingen af deres genmutation følges tæt. Alle medvirkende er raske ved forsøgets start og får foretaget en såkaldt NGS-analyse, som kortlægger alle potentielle genmutationer i blodet.

Forsøget skal kortlægge, hvornår kohorten viser tegn på blodpropper og blodsygdom.

Man håber på f.eks. at finde en procedure for, hvornår og hvor hyppigt mennesker med denne type genmutation skal begynde til regelmæssig opfølgning.

Til gavn for den almene borger

Da det er et relativt uudforsket område, er behandlingen i dag mangelfuld, forklarer Sif Gudbrandsdottir.

»Ofte er det sådan, at vi først får taget de relevante blodprøver, hvis en patient har fået en blodprop. Meget ofte har de her patienter måske haft en markør for sygdommen tidligere, men man har ikke tænkt over, at det kunne være en CHIP-genfejl. Måske har man endda udredt patienten og er nøjedes med at konstatere, at sygdommen endnu ikke var påviselig,« siger cheflægen og fortsætter:

»Klinikken kommer f.eks. til at kunne fortælle os noget om, hvorvidt der er andre genfejl, enten alene eller sammen med JAK2-analysen, som kan indikere risiko for blodpropper eller blodsygdom senere i livet.«

Hun understreger, at forskningen på klinikken også kan være til gavn for den almene borger uden blodkræftsygdomme.

»Med den her klinik får vi mulighed for at lave noget genforskning, der går videre end at forske i de sjældne blodsygdomme. Det ser faktisk ud til også at have betydning for folkesygdomme, som blodpropper i hjernen, som har en høj incidens, idet der er ca. 12.000 årlige forekomster i Danmark,« siger Sif Gudbrandsdottir .

Klinikken er finansieret af en bevilling på 11,4 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, og Hans Hasselbalch, der er professor i hæmatologi ved Klinisk Institut på Københavns Universitet, skal lede klinikken.

Klinikken blev indviet onsdag ved et symposium på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.