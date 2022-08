Alvorligt psykisk syge udvikler oftere diabetes-komplikationer

Ny dansk registerforskning viser, at hvis man både har type 2-diabetes og alvorlig psykisk sygdom, har man 15 til 40 pct. højere risiko for at udvikle komplikationer til type 2-diabetes. Personer med alvorlig psykisk sygdom udvikler også komplikationerne tidligere end personer uden psykisk sygdom.