Ro, overskud, god kommunikation og inddragelse kendetegner ifølge indstillinger fra patienter og pårørende Dagkirurgisk Afsnit ved Aalborg Universitetshospital i Thisted. Derfor modtager afdelingen i år Patienternes Pris. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Vi har de seneste år arbejdet meget målrettet på at forbedre og kvalificere det dagkirurgiske tilbud i Thisted. Vi satte os et mål om både at være et bæredygtigt afsnit, men også et være-dygtigt afsnit Helle Isaksen, oversygeplejerske, Dagkirurgisk Afsnit Thisted Patienternes Pris bliver uddelt af...