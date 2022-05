Forsker stempler USA’s tilslutning til patentkrig om COVID-19-vacciner som et PR-stunt

Med opbakningen til WTO's forslag om at suspendere patenter på COVID-vacciner vil præsident Biden undgå, at Rusland og Kina løber med al sympatien, men tiltaget vil efter alt at dømme ikke medføre, at tredjeverdenslande får flere vacciner. Det vurderer Jakob Wested, der er postdoc med speciale i patentrettigheder og bioteknologi på Københavns Universitet.