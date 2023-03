Sundhedsstyrelsen vil ikke længere anbefale, at lægemidlet Lagevrio bliver brugt til at behandle COVID-19. Det sker, efter at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler, at Lagevrio ikke bliver godkendt. Lægemiddelagenturet har konkluderet, at Lagevrio, der er en tabletbehandling, ikke har den forventede effekt. Den vurdering har Sundhedsstyrelsen ventet på. »Vi har set frem til den endelige vurdering fra de europæiske lægemiddelmyndigheder, som vi selvfølgelig følger. Nu har EMA afvist lægemidlet, og vi vil derfor ikke længere anbefale, at Lagevrio bliver brugt...