Coronakrise har ikke givet øget travlhed hos Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening

Under coronakrisen har telefonerne været rødglødende i almen praksis. Hos de Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening har man dog ikke oplevet den samme travlhed. »Jeg tror, at det handler meget om, at vi i almen praksis i forvejen er vant til at reagere på forandringer i vores hverdag og derfor ofte løser problemerne selv,« siger PLA-formand.