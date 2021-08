Der er et stort potentiale for at forbedre tilværelsen for tusindvis af personer med Downs syndrom verden over, siger professor Jacob Sten Petersen fra Novo Nordisk. Det viser resultaterne af et samarbejde mellem danske forskere og en patientforening.

Danske forskere og en engageret patientforening har været med til at gøre en chokerende opdagelse, der kan få stor betydning for mange personer med Downs syndrom.

Det her er intet mindre end et gennembrud, der betyder kæmpe ændringer i livskvalitet for nogle mennesker, som i forvejen har det svært Jacob Sten Petersen, professor, Novo Nordisk

En gennemgang af spørgeskemaer blandt 137 personer med Downs syndrom viser, at hele 7 pct. har en diagnose eller symptomer på ketotisk hypoglykæmi/for lavt blodsukker.

For lavt blodsukker er associeret med en lang række udfordringer i tilværelsen, herunder sløvsind, koncentrationsbesvær og overspisning. Sidstnævnte kan lede til svær overvægt.

Derfor ligger der et enormt potentiale i, at personer med Downs syndrom får stillet en diagnose, så de eventuelt kan komme i den rette behandling.

»Det her et overraskende fund, som kan få stor betydning for personer med Downs syndrom. Vores resultater skal selvfølgelig valideres i et større studie, men hvis det viser sig, at mellem fem og ti pct. af personer med Downs syndrom også har ketotisk hypoglykæmi, er den her sygdom total underdiagnosticeret i befolkningsgruppen, og rigtig mange døjer med problemer, som vi godt kan gøre noget ved,« siger en af forskerne bag studiet, professor hos Novo Nordisk Jacob Sten Petersen.

Forskningen er offentliggjort i JIMD Reports.

Forskningsidé opstod hos patientforening

Udgangspunktet for det chokerende resultat kom faktisk slet ikke fra forskningskredse.

Det hele startede med en amerikansk mor til to, der var bekymret, fordi hendes to børn ikke havde det så godt. Det ene af børnene, hendes datter, havde Downs syndrom, men moderen mistænkte, at der også var mere galt med hende.

Dog blev hun igen og igen afvist af læger, der fortalte hende, at hendes datters tilstand udelukkende skyldtes hendes diagnose.

Austin Carrigg, som den amerikanske mor hedder, gav dog ikke op og henvendte sig til danske Danielle Drachmann, der er stifter af Ketotic Hypoglycemia International. Det gjorde Austin Carrigg, efter at hun havde observeret, at der var flere personer med Downs syndrom i patientforeningens Facebook-gruppe.

Smukt eksempel på ‘citizen science’

Danielle Drachmann kontaktede flere forskere, blandt andet Jacob Sten Petersen samt læge og professor Henrik Thybo Christesen, der er leder af Landscenter for Kompliceret Hypoglykæmi, Odense Universitetshospital, som hjalp hende med at stable en spørgeskemaundersøgelse på benene for at kortlægge, om der muligvis var en sammenhæng mellem de to sygdomme.

Det er resultatet af den undersøgelse, som netop er blevet publiceret.

»Det er et smukt eksempel på, hvad ‘citizen science’ kan gøre, når læger som Henrik Thybo Christensen tager patienter alvorligt. Det her er intet mindre end et gennembrud, der betyder kæmpe ændringer i livskvalitet for nogle mennesker, som i forvejen har det svært,« siger Jacob Sten Petersen.

Også Henrik Thybo Christensen er meget glad for, at patientforeninger går til forskere, når de oplever nogle uforklarlige sammenhænge.

»Patienter kan hjælpe læger med at identificere nye træk ved syndromer. Forældrene har måske ret. Ketotisk hypoglykæmi er også for nylig blevet identificeret som et træk ved Silver-Russell syndrom og Prader-Willis syndrom,« fortæller Henrik Thybo Christensen.

Kan have dramatisk indflydelse på livskvalitet

I studiet sendte Danielle Drachmann et spørgeskema ud til 137 medlemmer af patientforeninger for Downs syndrom i hele verden, og her viste besvarelserne, at syv pct. havde en diagnose eller symptomer på for lavt blodsukker.

Jeg håber på, at dette studie og den potentielt set store opdagelse vil opmuntre forskere, patientorganisationer, patienter og deres behandlere til at engagere sig i forskning med det formål at skabe patientcentreret og behovsfokuseret tilgang til forskning Danielle Drachmann, stifter, Ketotic Hypoglycemia International

Jacob Sten Petersen forklarer, at sammenhængen formentlig ikke har været opdaget før nu, fordi mange af symptomerne på for lavt blodsukker ligner mange af de symptomer, der er karakteriseret ved Downs syndrom. Symptomerne er også ofte diffuse.

Lige for denne patientgruppe betyder det dog, at deres tilværelse, som i forvejen kan være meget besværliggjort af deres diagnose med Downs syndrom, bliver yderligere svær at overskue.

Personer med Downs syndrom har eksempelvis i forvejen en lang række vanskeligheder, der gør indlæring svær.

»Har man så samtidig ketotisk hypoglykæmi, bliver det nærmest umuligt at lære noget, fordi man er forvirret, irritabel, har kvalme og er konstant sulten. Dertil kommer de mange mulige langtidsvirkninger af ketotisk hypoglykæmi, hvilket blandt andet inkluderer hjerneskader eller mentale forstyrrelser. Fordi de ikke har fået en diagnose tidligt, bliver mange af dem behandlet for sent, og så kan skaden være sket,« siger Jacob Sten Petersen.

Syge børn får et helt nyt liv efter behandling

I den videnskabelige artikel har forskerne beskrevet behandlingsforløb for flere personer med Downs syndrom og ketotisk hypoglykæmi. Blandt andet beskriver de, hvordan en pige på to år og ni mdr. med Downs syndrom var så syg, at hun ikke kunne tage på i vægt, sov 20 timer i døgnet og trods sin alder endnu ikke var i stand til at sidde op.

Hun fik en diagnose med for lavt blodsukker og modtog efterfølgende behandling. Resultatet var dramatisk, og pigens liv ændrede sig totalt til det bedre.

»Med den rette behandling kan man få de fleste af symptomerne på ketotisk hypoglykæmi til i større eller mindre grad at forsvinde. Det gør det meget lettere at hjælpe disse personer til at få så velfungerende et liv som muligt,« siger Jacob Sten Petersen.

Mangler finansiering af større studie

Resultatet af studiet har også betydet, at forskerne nu ser frem mod at stable et større studie på benene for at validere fundet. De mangler dog stadig at få økonomien på plads.

Derudover har Danielle Drachmann kontaktet forskellige producenter af fødevarer for at høre om muligheden for at lave flere fødevareprodukter, der er specielt designet til personer med for lavt blodsukker.

Det drejer sig om fødevarer, der frigiver kulhydrater langsommere i tarmene, men som smager bedre end de nuværende på markedet.

»Jeg håber på, at dette studie og den potentielt set store opdagelse vil opmuntre forskere, patientorganisationer, patienter og deres behandlere til at engagere sig i forskning med det formål at skabe patientcentreret og behovsfokuseret tilgang til forskning. Hvor kan vi ikke være om fem år, hvis patientforeninger, patienter og behandlere får muligheden for at dele deres tanker om mulige sammenhænge, og medicinske eksperter er trænet og opmuntret til at engagere sig i forskning med patienter og behandlere som lige partnere?« siger Danielle Drachmann.