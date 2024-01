Ingen regioner eller afdelinger levede i 2022 op til målsætningen om, at mindst 90 pct. af de patienter, der havde haft en forbigående blodprop i hjernen, skulle have udført en strokeforebyggende behandling, såkaldt carotis endarektomi, inden for højst 14 dage. Det viser årsrapporten for 2022 fra Landsregistret Karbase. På landsplan fik 61,7 pct. af målgruppen et indgreb inden for 14 dage, men på afdelingsniveau varierede andelen mellem 33,9 og 81,8 pct. På landsplan har andelen ligget forholdsvis stabilt gennem flere...