Når patienter med mistænkt stabil iskæmisk hjertesygdom skal udredes, er en ikke-invasiv koronarangiografi (KAG) foretaget med en dedikeret hjerte-CT-scanner og indsprøjtning af kontrastvæske i dag den foretrukne metode. Sidste år blev der i Danmark foretaget næsten 21.000 CT-KAG undersøgelser, fremgår det af årsrapporten for 2022 fra Dansk Hjerteregister.

CT-KAG er en ikke-invasiv undersøgelse, hvor der indsprøjtes kontraststof i en blodåre, så der kan dannes billeder af patientens kranspulsårer og eventuelle forsnævringer, som kan forklare patientens symptomer. CT-KAG har i høj grad erstattet arbejds-EKG og myokardieskintigrafi som førstevalgsundersøgelse ved mistanke om stabil iskæmisk hjertesygdom.

Hvis CT-KAG-undersøgelsen er positiv, vil de fleste patienter efterfølgende blive henvist til KAG, og evt. en ballonudvidelse. På landsplan fik 44,1 pct. af de patienter, der i 2022 blev viderehenvist til KAG efter CT-KAG, efterfølgende en ballonudvidelse. Andelen varierede på regionsniveau fra 35,1 pct. i Region Nordjylland til 51,5 pct. i Region Midtjylland.

I forbindelse med KAG-undersøgelsen havde de to østdanske regioner problemer med at overholde standarden for røntgenstråledosis, hvilket ifølge hjerteregistrets styregruppe primært kan forklares med, at der anvendes ældre røntgenudstyr, som trænger til udskiftning. Derfor anbefaler styregruppen, at de to regioners røntgenudstyr holdes opdateret og løbende fornyes for at undgå unødig stråling.

DBH2024-KAG