Høj datakvalitet er afgørende for yderligere forbedringer af behandlingen af hjertekarsygdomme

Kontinuerlig og tidstro overvågning af behandlingskvaliteten er centralt for at opnå yderligere forbedringer på hjertekarområdet og for at kunne følge konsekvenserne af kommende prioriteringer, mener formanden for Dansk Hjerteregister Jens Flensted Lassen.