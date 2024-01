Med en enkelt – forventet – undtagelse blev indikatorer for behandling af patienter med hjertesvigt opfyldt i seneste årsrapport fra Dansk Hjertesvigtdatabase, som dækker perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Målsætningen er, at mindst 90 pct. af patienterne med nedsat venstre ventrikelfunktion skal tilbydes behandling med en såkaldt SGLT-2-hæmmer. Denne indikator blev indført i 2021, og derfor var det ikke forventet, at indikatoren ville være opfyldt i denne opgørelse. Ingen regioner eller afdelinger er i nærheden af målet – på landsplan skete det for 38 pct. Ikke desto mindre er der sket en markant fremgang i målopfyldelsen i forhold til tidligere år, hvilket styregruppen ser som meget positivt.

Antallet af patientforløb, som indgår i databasen, er for andet år i træk steget, og udgør i denne opgørelse 3.900 patientforløb. Samtidig er der betydelig regional forskel på databasekompletheden: På landsplan var den i den opgjorte periode 75 pct., men varierede fra 51 pct. i Region Sjælland til 97 pct. i Region Nordjylland.

Styregruppen bemærker, at dødeligheden generelt er relativt lav i forhold til sygdommen, og at dødeligheden for de indlagte hjertesvigtpatienter har været faldende gennem en årrække, og været stabil i de seneste tre opgjorte perioder. Men samtidig noterer styregruppen med bekymring, at en række afdelinger ikke opfylder indikatorerne for livsforlængende medicinering, og at flere afdelinger ikke opfylder flere af disse indikatorer.

Styregruppen beklager desuden, at en igangværende proces med at inkludere data fra almen praksis har trukket ud, men forhåbningen er, at disse data vil blive inkluderet i databasen i løbet af 2023.

DBH2024-Hjertesvigt

Rang 2024 Rang 2023 Hospital Score 1 2 Viborg 100 2 12 Svendborg 99 3 2 Kolding 97 3 7 Aalborg 97 5 6 Aarhus 96 6 1 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 95 7 18 Horsens 94 8 11 Sydvestjysk Sygehus 93 9 25 Nordsjællands Hospital 92 9 12 Regionshospitalet Gødstrup 92 9 19 Herlev og Gentofte Hospital 92 12 22 Roskilde 91 13 21 Rigshospitalet, Glostrup 90 13 12 Odense 90 13 7 Hjørring 90 16 7 Nykøbing F. 86 17 12 Randers 85 18 27 Holbæk 84 18 - Amager og Hvidovre 84 - 19 Bornholm*** - - 25 Næstved*** - - 24 Slagelse*** - - 2 Vejle*** - - 12 Aabenraa*** - - - Sønderborg*** - - 7 Silkeborg*** - - 12 Hobro*** - - 2 Thisted*** -

* Indgår ikke i vurdering pga. for mange uoplyste indikatorer.