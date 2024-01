Når danske patienter med dårligt blodomløb i benene får udført amputationsforebyggende kirurgi på en af landets karkirurgiske afdelinger, er andelen af patienter, der inden for et år alligevel ender med at blive amputeret, lavt og på niveau med resultaterne i internationale undersøgelser. Amputationsraten for disse patienter har siden 2014 været på ca. 14 pct., og selv om enkelte afdelinger i 2022 lå over landsgennemsnittet, lever alle afdelinger op til den fastsatte standard, fremgår det af årsrapporten for 2022 fra Landsregistret...