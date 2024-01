Ligesom det er tilfældet med antallet af hjertebypassoperationer, er antallet af aortaklapoperationer på danske hjertecentre de seneste ti år faldet betydeligt, fremgår det af årsrapporten for 2022 fra Dansk Hjerteregister. Hvor der i 2013 blev udført 1.213 aortaklapoperationer, var antallet i 2022 faldet til 653. Faldet i aktivitet gør sig gældende for alle fire offentlige hjertecentre, men især Aarhus Universitetshospital har haft et stort fald i aktiviteten. Der er ikke udpeget standarder for isoleret aortaklapoperation. Dødeligheden inden for 30 dage...