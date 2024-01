I tidligere årsrapporter fra Dansk Hjerteregister er det gentagne gange blevet anerkendt, at der var risiko for underrapportering af komplikationer efter ballonudvidelser på landets hjertecentre. Det skyldes, ati komplikationerne kunne opstå eller blive synlige, efter patienten havde forladt kardiologisk laboratorium og var blevet overflyttet til en anden afdeling. Data for komplikationer som blødning og stroke bliver derfor nu indhentet i Landspatientregistret, og af årsrapporten for 2022 fra Dansk Hjerteregister fremgår det, at risikoen for komplikationer efter ballonudvidelse (PCI) er lav,...