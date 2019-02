Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den lindrende behandling i Danmark er et forsømt område. Behandlingen er i dag organiseret på to niveauer. Lindrende behandling på det man kalder for et basalt niveau, som varetages af almindelige sygehusafsnit, egen læge og hjemmeplejen, og lindrende behandling på specialiseret niveau, som varetages af de palliative team, specialiserede sygehusafdelinger for palliation og hospice. Adskillelsen […]