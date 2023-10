Et enstemmigt repræsentantskab besluttede i weekenden at genvælge Bolette Friderichsen som formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Det skete på selskabets årsmøde, som traditionen tro blev afholdt i Kolding. »Jeg er meget glad og taknemmelig over opbakningen til, at jeg kan fortsætte som formand for DSAM yderligere to år. Jeg ser frem til, at jeg sammen med bestyrelsen og repræsentantskabet kan være med til at præge retningen for, hvordan almen praksis skal udvikle sig i de kommende år,« siger...