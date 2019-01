Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Østdanmark har Sundhedsplatformen fra Epic og Vestdanmark har et EPJ-system fra Systematic. Sådan er Danmark i dag indrettet, når det kommer til it-systemer. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen, sagde i forbindelse med præsentationen af regeringens sundhedsreform, at i fremtiden skal Danmark have ét landsdækkende EPJ-system. Kommer der et landsdækkende EPJ-system, er sundhedsordførerne i blå blok […]