Kvinder kan have bakterier i livmoderen, som kan få betydning for fostres immunsystem. Det skriver DTU. Hidtil har æggestokke, æggeledere og livmoder været anset for at være et sterilt miljø, men et nyt forskningsresultat baseret på prøver fra 110 kinesiske kvinder vist, at der eksisterer levende bakterier i kvinders livmoder. Forskerne tog prøver fra bl.a. æggelederne, […]