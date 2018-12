Nye landvindinger med CAR-T fylder behørigt i programmet for dette års ASH. Dem ser ledende overlæge i hæmatologi Paw Jensen fra Aalborg sig til at lade sig inspirere af. Medicinrådet overvejer lige nu, om det vil godkende proceduren herhjemme.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Programmet for årets store amerikanske hæmatologi-kongres ASH bugner af abstracts for sessioner og posters om CAR-T – en procedure, der går ud på at høste patientens egne hvide blodlegemer, der herefter bliver genmodificeret på en måde, så de kan genkende kræftcellerne. Paw Jensen, ledende overlæge i hæmatologi ved Aalborg Universitetshospital, ser frem til at få […]