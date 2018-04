Arbejdsgruppe vil gøre vejledning for journalføring mere overskuelig

De læger, der tror, at Svendborg-sagen vil føre til nye klare regler for journalføring nu og her, kan godt tro om igen. For den arbejdsgruppe, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i begyndelsen af året nedsatte for at nedfælde nye klarere regler for journalføring og ansvarsfordeling, har hidtil kun mødtes en enkelt gang. Det siger Simon Serbian, der er medlem af arbejdsgruppen som repræsentant for Lægeforeningen.

»Indtil videre har vi kun haft et indledende møde. Så der er ikke sket så meget endnu,« siger Simon Serbian. Han forsikrer dog om, at udvalgets medlemmer arbejder på højtryk for at indhente input fra de læger, der står med udfordringerne i forhold til journalføring ude på de enkelte hospitalsafdelinger.

»Selvom udvalgets medlemmer kun har mødtes én gang, betyder det ikke, at vi ikke gør os en masse tanker. Og der er også sat mange ting i gang uden om udvalget,« siger han, hvorefter han giver sig til at løfte sløret for de opgaver, udvalget står overfor at skulle løse.

Arbejdsgruppens opgave bliver at sikre, at lægerne ikke er bange for at gå på arbejde, og at alle parter er enige om, hvilke krav de blive stillet overfor. Og her bliver det en stor udfordring at gøre bekendtgørelsen langt mere overskuelig, end den er i dag.

»Bekendtgørelsen om journalføring, som den er nu, er meget teksttung. Der står virkelig mange ting i, hvilket bl.a. skyldes, at den er skrevet til alle tænkelige personer i alle sektorer i hele sundhedsvæsenet. Og det er måske ikke særligt hensigtsmæssigt, da der mildt sagt er stor forskel på, hvordan man arbejder, og hvem man er,« siger Simon Serbian.

Vejledninger målrettet sektorer

Det oplagte ville efter hans vurdering være at dele bekendtgørelsen op i to svarende til en primær og en sekundær sektor. Det vil gøre det lettere at skræddersy de enkelte dele, så den f.eks. tager højde for, at hospitalslæger bruger journalen som et fælles arbejdsredskab med lange beskrivelser af en fælles patient i modsætning til lægerne i primærsektoren, der typisk bruger journalen til at skrive kortfattede notater til sig selv.

»Målgruppen bliver på den måde ret afgørende for, hvordan lægen formulerer en journal. Alligevel har alle journaler hidtil hørt ind under samme journalbekendtgørelse, og spørgsmålet er, om det nu også er så smart,« siger Simon Serbian.

Arbejdsgruppen skal derfor bl.a. diskutere, om den nuværende bekendtgørelse med fordel kan erstattes af en mere overordnet tekst, der understøttes af nogle mere specificerede vejledninger, som arbejder op imod hver sektor eller målgruppe.

»Hvordan det skal gøres, har vi ikke lagt os fast på – men der skal ske noget,« siger han.

Ledelsen skal i spil

En anden stor udfordring bliver at få rettet op på, at formuleringen af bekendtgørelsen i dag bærer præg af, at lægen før i tiden sad med en papirjournal i hånden mod i dag, hvor brugerfladen er elektronisk. Heller ikke det er noget, man ifølge Simon Serbian lige kan ordne i en håndevending.

Dagens Medicin: Er lægen sikret, når arbejdsgruppen er færdig med sit arbejde? Hvordan vil I sikre jer, at lægen til den tid har sin ryg fri og ikke bliver offer i en ny Svendborgsag?

»Det er et godt spørgsmål. Hele den formelle tekst skal laves så god, som vi nu kan og afspejle virkeligheden med sektorer og brugerflader. Og så tænker jeg, at der skal bruges nogle vejledninger. Her kan vi lade os inspirere af tandlægerne, der har en to og en halv sides vejledning til deres journalføring, som virkelig har skabt klarhed,« siger han.

Helt afgørende bliver det at få mangfoldiggjort arbejdsgruppens resultat, så lægerne er fuldstændigt bevidste om, hvad de skal skrive i journalen, når de er pressede og står med en svært syg patient kl. tre om natten. Og her er det nødvendigt at bringe ledelsen i spil.

»Mange læger har rigtig travlt, og der er jo grænser for, hvor meget den enkelte læge kan dokumentere, hvis ikke der er tid til det. Dokumentation er jo også en del af lægearbejdet, men man kan kun være ét sted ad gangen. Bekendtgørelsen bliver derfor også nødt til at lade en pil pege opad mod ledelsen. Jeg kunne derfor godt tænke mig, at udvalget i bekendtgørelsen får indarbejdet en eller anden form for forpligtelse for arbejdsgiverne om at stille de rigtige rammer til rådighed. Så der er en forpligtelse til opad at sikre de rette rammer for lægen,« siger Simon Serbian.

I forhold til hvor kompleks en opgave det bliver at få lavet bekendtgørelsen om, synes han ikke, at arbejdsgruppen arbejder langsomt.

»Selvom vi har rigtig travlt og skal nå i hus med en løsning inden året er omme, bliver vi også nødt til at få gjort arbejdet ordentligt,« siger Simon Serbian.

Det næste møde er i slutningen af april. I næste uge har Lægeforeningen et medlemsmøde i Middelfart, hvor den prøver på at få input fra den såkaldte lægefaglige kollega til ny journalføring.