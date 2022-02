Apopleksi: Trombolysebehandling iværksættes indenfor anbefalede tidsramme

I alt blev 92 pct. af de trombolyserede patienter behandlet inden for en time efter ankomst til en trombolyseenhed. Den nationale mediantid for opstart for trombolyse fortsætter med at være ‘imponerende’ med sine 28 minutter.