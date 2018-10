Leder for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet opretter en ekstra stilling og ansætter tre nye viceinstitutledere i stedet for to.

Den nye ledelse på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet får ikke to men tre nye viceinstitutledere. Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside. Den nye trekløver kommer til at bestå af de tre overlæger og kliniske lærestolsprofessorer: Vibeke Hjortdal, der får fagområdet for talent, Niels Uldbjerg for uddannelse og Jens Christian Hedemann Sørensen […]