Aarhus Universitet har fundet ny leder for Institut for Klinisk Medicin

Aarhus Universitet har fundet manden, der skal tage over på posten som leder af Institut for Klinisk Medicin, når Kristjar Skajaa stopper. Det bliver professor og overlæge Jørgen Frøkiær, 62, der tiltræder stillingen 1. juli, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Universitet beskriver det som, at instituttet får en ’insider’ med masser af ledelseserfaring og stort forhåndskendskab til kulturen. Både i det store bygningsløse institut og hos samarbejdspartneren Aarhus Universitetshospital.

Blå bog Jørgen Frøkiær, 62 år Karriere: 2012: Lærestolsprofessor på Aarhus Universitet og dermed forsknings- og undervisningsansvarlig for det lægefaglige speciale klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2004: Professor i klinisk fysiologi og patofysiologi ved Aarhus Universitet 1999: Overlæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Aarhus Universitetshospital 1986: Uddannet læge fra Aarhus Universitet Privat: Jørgen Frøkiær er gift med prorektor og professor Berit Eika, som han bor sammen med i Åbyhøj. Parret har tre voksne børn.

Jørgen Frøkiær er i øjeblikket lærestolsprofessor og dermed forsknings- og undervisningsansvarlig for det lægefaglige speciale klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Selv forsker Jørgen Frøkiær i nyresygdomme og udvikling af nye diagnostiske metoder. Sideløbende er han konstitueret ledende overlæge ved Nuklearmedicin og PET på Aarhus Universitetshospital.

»Jørgen er en yderst kompetent professor og forskningsleder med et internationalt orienteret fokus og en række personlige erfaringer, der giver ham det bedst tænkelige afsæt for at blive en dygtig strategisk leder af Institut for Klinisk Medicin. Jeg glæder mig meget til at byde ham velkommen,« siger dekan Lars Bo Nielsen i pressemeddelelsen.

Ingen revolutioner

Selv glæder Jørgen Frøkiær sig til at skulle arbejde overordnet med personaleledelse, uddannelse og selvfølgelig den forskning, der – sammen med patienterne – har været omdrejningspunkt i hans eget arbejdsliv.

»Jeg håber ikke, at jeg helt skal slippe min egen forskning, men hvor meget eller lidt den kommer til at fylde afhænger af, hvad der er praktisk foreneligt med jobbet. Og det ved jeg ikke præcist endnu,« siger Jørgen Frøkiær.

Han siger selv, at han ikke kommer til at lave de store revolutioner i sin nye stilling.

»Jeg kommer for at fortsætte en solid og god udvikling af Institut for Klinisk Medicin, der gennem årene har givet mig selv utrolig meget, og som jeg nu har lyst og overskud til at ’betale tilbage’. Det er derfor, jeg har søgt stillingen,« udtaler Jørgen Frøkiær.