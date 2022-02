Der er sket et fald på ti pct. i antallet af celleprøver ved screening for livmoderhalskræft fra 2019 til 2020. Tre af fem regioner opfylder ikke standard for svartid efter højest ti dage.

41.278. Så mange færre celleprøver fra livmoderhalsen blev undersøgt i 2020 sammenlignet med 2019. Det viser seneste årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening.

I 2020 blev der undersøgt 357.701 celleprøver. Faldet fra 2019 til 2020 ligger på ti pct., og her antager databasens styregruppe, at coronanedlukningen fra marts 2020 spiller en afgørende rolle. Der ses et generelt fald i antallet af celleprøver fra livmoderhalsen i alle regioner fra år til år, og det kan skyldes, at indkaldelserne til screeningen blev ændret i 2008, så en del af kvinderne inviteres hvert femte år, i stedet for tidligere, hvor alle blev inviteret hvert tredje år.

Danmarks Bedste Hospital 2022 Dagens Medicin rangerer den kommende tid igen Danmarks Bedste Hospitaler indenfor mere end 60 behandlingsområder. Find alle tilgængelige artikler om årets rangering her.

Den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreening arbejder på en plan for at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra maj 2018, hvor der er en anbefaling om at tilbyde hjemmeopsamlet prøve til kvinder i forbindelse med 2. erindringsbrev om livmoderhalskræftscreening. Styregruppen forventer, at dette kan øge både deltagelsen og dækningsgraden for screeningen.

Kun Region Hovedstaden og Syddanmark lever op til standarden om at sende undersøgelsesresultatet højest ti hverdage efter modtagelsesdagen. Resultatet for alle 119.080 celleprøver i Hovedstaden er blevet sendt inden for fristen, og indikatoren når en målopfyldelse på 100 pct.

På landsplan bliver 89,9 pct. af undersøgelsesresultaterne sendt til tiden, mens den fastsatte standard er på 95 pct. Andelen er på landsplan faldet over de sidste to perioder. Særligt slemt er det i Region Sjælland, hvor den deltagende afdeling i Næstved i 2019 lå på 78,9 pct., men i 2020 er andelen faldet til 50,7 pct. Region Sjælland oplyser, at 95 pct. af prøverne i gennemsnit er besvaret inden for 20 dage.

Styregruppen skriver i årsrapporten, at årsagen til, at regionerne ikke opfylder standarden, f.eks. kan skyldes besparelser, indførelse af nyt apparatur og organisationsændringer.

Standarden for cytologi-undersøgte prøver er for femte år i træk opfyldt på landsplan. Der ses mindre regionale variationer. Hovedstaden klarer sig bedst med en andel på 0,6 pct., mens Region Midtjylland med 1,6 pct. ligger lige akkurat over standarden med en andel på under 1,5 pct. uegnede celleprøver ud af alle cytologi-undersøgte prøver. Den hyppigste årsag til, at celleprøverne er uegende, er, at prøven har for få pladeepitelceller, at den er uden endocervikale celler, eller at der for lidt materiale.

DBH 2022 Screening for livmoderhalskræft

Patologi Screening for livmoderhalskræft Rang 2022 Rang 2021 Hospital Score 1 1 Hvidovre 100 1 1 Vejle 100 3 6 Randers 99 3 5 Aalborg 99 5 3 Esbjerg* 76 5 3 Sønderborg* 76 7 6 Næstved 75

* Esbjerg og Sønderborg har indberettet data i fællesskab og får de samme ­vurderinger.