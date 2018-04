Styrelsen underkender udtalelser fra tre sagkyndige i klagesag

Tre speciallæger fandt ingen grund til at kritisere hændelsesforløbet ved et meningitisdødsfald. Men i sin endelige afgørelse nåede Styrelsen for Patientsikkerhed frem til den modsatte konklusion. »Jeg har været meget rystet og forarget,« siger en af de tre sagkyndige, Jane Gregersen.

Jane Gregersen føler sig udsat for magtmisbrug af Styrelsen for Patientsikkerhed. I forbindelse med en af de meget omtalte meningitissager i Region Hovedstaden var hun var som praktiserende læge og mangeårig sagkyndig konsulent i Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed med til at vurdere en klage over det præhospitale akutberedskabs og en akutlæges indsats. Men selvom både Jane Gregersen og to andre sagkyndige var enige om, at forløbet havde været håndteret korrekt, valgte styrelsen at træffe den modsatte konklusion.

Rystet og forarget

»Jeg har været meget rystet og forarget over, at det kunne foregå. I mine syv år som sagkyndig for Patientombuddet og senere Styrelsen for Patientsikkerhed har jeg aldrig tidligere oplevet, at min vurdering blev tilsidesat – medmindre klageren havde bedt om en ‘second opinion’ hos en anden sagkyndig,« siger Jane Gregersen, der på baggrund af sagen er bekymret for, om styrelsen allerede tidligt – og inden de sagkyndige var kommet med deres vurderinger – havde lagt sig fast på en vurdering af forløbet.

»Det begrunder jeg i, at styrelsens vicedirektør Steffen Egesborg Hansen i et mødereferat, jeg har, siger, at ‘chefen for tilsynet tidligt har udtalt sig om meningitissagerne til pressen’, og at styrelsen ikke kan have forskellige faglige vurderinger,« siger Jane Gregersen.

Uafhængige konklusioner

Jane Gregersen og to andre sagkyndige konsulenter tilknyttet Styrelsen for Patientsikkerhed – en speciallæge i anæstesiologi og en speciallæge i pædiatri – blev i sommeren og efteråret 2017 bedt om at vurdere en klage fra forældrene til en ung mand, der i januar 2017 døde af meningitis.

De tre sagkyndige nåede efter tur og uafhængigt af hinanden frem til, at der ikke var grundlag for at kritisere hverken den pågældende læges eller det præhospitale akutberedskabs indsats.

Efterfølgende valgte den ansvarlige chef for de sagkyndige selv at skrive styrelsens vurdering, som blev den officielle afgørelse i sagen. Her var konklusionen den modsatte af de tre sagkyndiges: At der var grund til at kritisere det præhospitale akutberedskabs og akutlægens indsats i behandlingen af en 17-årig ung mands død på grund af meningitis.

Styrelsens vurdering har efterfølgende betydet, at der på anmodning af forældrene til den 17-årige er åbnet en sag ved Sundhedsvæsenets disciplinærnævn mod den pågældende akutlæge.

Efter at styrelsen selv havde skrevet den endelige vurdering i sagen, valgte Jane Gregersen at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over styrelsens håndtering af sagen. Jane Gregersen klagede bl.a., fordi hun havde følt sig sat under betydeligt pres fra den ansvarlige chef i styrelsen for at få hende til at ændre sin vurdering i sagen.

Under pres

»Samarbejdet om sagen var ubehageligt, og jeg havde en oplevelse af, at styrelsen forsøgte at presse mig til at have en bestemt faglig holdning til sagen. Mens sagen stod på, blev min tilknytning som sagkyndig i styrelsen pauseret, hvilket jeg også oplevede som et pres. Da jeg bad om en begrundelse, fik jeg det svar, at det konkret var på grund af denne sag, og ikke på grund af kvaliteten af min hidtidige indsats,« siger Jane Gregersen.

Hun undrer sig over, at styrelsen valgte at tilsidesætte hendes og de to øvrige sagkyndiges vurderinger af sagsforløbet.

»Jeg blev vred over, at jeg blev sat under pres for at ændre holdning, hvilket udviklede sig til en frygt for, at styrelsen bliver korrumperet, når de vælger selv at afslutte sagen på en måde, som går imod de faglige fakta. Jeg er både indigneret og utryg over forløbet og afslutningen. Det er styrelsens håndtering af processen, som bekymrer mig mest,« siger Jane Gregersen. Forsøgene på at få hende til at ændre holdning i sagen skete ifølge Jane Gregersen under telefonsamtaler med styrelsens ansvarlige for de sagkyndige konsulenter.

*En meget dårlig vurdering’

Under samtalerne karakteriserede vedkommende Jane Gregersens vurdering som ‘ikke korrekt’, ‘en meget dårlig vurdering’, og ‘det mente man på højeste ledelsesniveau’, siger Jane Gregersen.

Styrelsen træffer afgørelsen

Jane Gregersens klage blev behandlet på et møde 15. december 2017, hvor blandt andre Jane Gregersen selv og vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Steffen Egesborg Hansen, deltog. Jane Gregersen fortæller, at det af mødereferatet fremgår, at Steffen Egesborg Hansen erkender, at der er tale om ‘en meget speciel sag’, og at han ‘ikke erindrer en lignende sag’. Da Jane Gregersen spurgte Steffen Egesborg Hansen, hvor ofte den ansvarlige for de sagkyndige selv havde lavet en sagkyndig vurdering, var vicedirektørens svar, at han ikke mente, det var sket tidligere.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i en skriftlig redegørelse til Dagens Medicin, at det ‘meget sjældent’ sker, at styrelsen inddrager tre sagkyndige i vurderingen af en sag, og kun i fagligt komplicerede sager, eller når vurderingerne ‘indeholder formodninger eller faktuelle fejl’.

Samtidig afviser styrelsens vicedirektør Steffen Egesborg Hansen, at styrelsen har tilsidesat de tre sagkyndige konsulenters vurderinger:

»Vi har ikke tilsidesat de sagkyndiges vurderinger, men brugt dem til at oplyse sagen og samle trådene. På den baggrund har vi truffet vores afgørelse, som er på linje med den faglige vejledning på området,« skriver Steffen Egesborg Hansen.

Han henviser til den gældende vejledning om praktiserende lægers og vagtlægers behandling af meningokoksygdom. Han pointerer, at det er styrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

»Det er vigtigt at slå fast, at styrelsen selv træffer sine afgørelser, ikke de sagkyndige. De sagkyndiges funktion er at yde sundhedsfaglig rådgivning til styrelsen i sagerne. Men det er styrelsen, der i sidste ende træffer afgørelsen,« skriver Steffen Egesborg Hansen.

Jane Gregersen har efterfølgende taget konsekvensen af sagen og sagt sin stilling som sagkyndig i Styrelsen for Patientsikkerhed op.

»Min rolle som sagkyndig i styrelsen er devalueret. Det betyder åbenbart ikke noget, at jeg gør mig umage og skriver min uvildige vurdering med rette argumenter, når styrelsen bare kan omstøde den efter forgodtbefindende. Derfor har jeg valgt at stoppe som sagkyndig. Men på baggrund af sagens forløb føler jeg mig krænket som læge og er utryg i forhold til, om mine eventuelle kommende klagesager bliver behandlet korrekt og uvildigt,« siger Jane Gregersen.