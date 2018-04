200 praktiserende læger kan tvinges på pension fra august 2019

200 læger har fået dispensation fra at blive akkrediteret og skal derfor lukke deres praksis senest 31. august 2019. PLO-formand, Christian Freitag, kalder situationen alvorlig og vil tage initiativ til at drøfte sagen med regionerne.

