2-timers glukoseværdi er en stærk markør for hjertekarsygdomme

Prædiabetikeres 2-timers glukoseværdi har stor betydning for risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme. Det viser et nyt studie, som seniorforsker og teamleder Dorte Vistisen fra Steno Diabetes Center Copenhagen står bag. Hun forklarer, at en forbedring i prædiabetikeres 2-timers glukoseværdi halverede risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme eller dø. »I studiet finder vi kun en positiv effekt […]