To pct.-kravet suspenderes i 2018. Dermed er det ikke længere et krav, at regionerne leverer to pct. mere aktivitet per krone for at få adgang til den såkaldte aktivitetspulje på 1,4 mia. kr. Det blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om onsdag aften. »Produktivitetskravet har været med til at nedbringe ventelisterne, men der er brug […]